«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن بدء إدراج مراكز تطعيمات المسافرين على الموقع المخصص للتسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، وذلك تمهيداً لتشغيلها قريباً تسهيلاً على المسافرين بلقاح كورونا.

وأوضحت لـ "الدستور" أن الراغبين في السفر سيقومون بالتسجيل عبر الموقع الإليكتروني لوزارة الصحة المخصص للحصول على لقاحات كورونا، ويقومون بإختيار مركز تطعيم المسافرين من القائمة وذلك وفقاً للمنطقة الأقرب له فى المحافظة التي يسكن فيها.

وأكدت المصادر الانتهاء من تجهيز 179 مركزاً مخصصة لتطعيمات المسافرين للخارج والتطعيمات الدولية تمهيداً لتشغيلها قريباً، لافته إلى أنه تم رفع كفاءتها ودعمها بالأجهزة الطبية اللازمة وميكنتها وربطها بمنظومة تلقى لقاح فيروس كورونا بالجمهورية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تضم المراكز لقاح جونسون أند جونسون فور ورود الجرعات إلى مصر والمقرر وصولها قريباً والمخصص لإجراءات السفر، إلا أنه من الممكن أن تضم المراكز لقاحات أخرى بخلاف لقاح جونسون أند جونسون، لافتة إلى أنه سيتم إصدار شهادة تطعيم السفر المدعومة بـ QR code مع تشغيل مراكز السفر.

وأوضحت أنه من المقرر أن تتواصل وزارة الصحة لاحقًا مع المواطنين الراغبين في السفر لتحديد موعد تلقيهم اللقاح وتوزيعهم على المراكز التي خصصتها لهذا الأمر.

أشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ثد أعلنت إن مصر بصدد استقبال نوع من اللقاحات لأغراض السفر وهو لقاح جونسون أند جونسون، والذي سيكون عبارة عن جرعة واحدة، موضحة أنه متاح لأغراض السفر لدراسة أو العمل، لافتة إلى أنه سيتم توفيره في 179 مركز لقاح.