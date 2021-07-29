الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أسهل من امتحان العلمى»..

معلم لغة انجليزية يكشف مستوى الامتحان لطلاب الثانوية أدبي

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

كشف أحمد فوزى معلم اللغة الانجليزية أن امتحان مادة اللغة الانجليزية لطلاب الشعبة الادبية اليوم الخميس كان مباشر قائلًا :«سهل جدًا ومباشر».

وأضاف أحمد فوزى فى تصريح خاص لـ“الدستور” أن القطعة جاءت للمرة الثانية من الكتاب الخارجي، حيث جاءت أيضًا فى امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشعبة العلمية من كتاب خارجى.

أشار أحمد فوزى خلال تصريحاته أن الامتحان جميعه من الكتاب المدرسي باستثناء جملة أو اثنين كانوا من خارج المنهج.

ويستعد طلاب الثانوية العامة لامتحان الاستاتيكا يوم السبت المقبل، على أن ينتهى طلاب الشعبة العلمية من الامتحانات يوم 2 أغسطس المقبل، أما الشعبة الأدبية سينتهون من الامتحانات اليوم 29 يوليو الجاري وذلك بعد خوض امتحان مادة اللغة الانجليزية.

وعن نتيجة امتحانات الثانوية العامة فقد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنها ستكون عقب انتهاء الامتحانات بـ 10 أيام.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية.

وشدد على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات  وتوزيع أدوات التعقيم كاملة للطلاب، وإرسال تقارير بهذا الشأن للإدارة العامة للتوجيه المالى والإداري بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

مدير مستوى معلمين كتاب لوز امتحانات الدستور المركزى الأدبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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