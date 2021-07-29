لاستيعاب أعداد الحجاج.. السعودية تستأنف التوسعات في الحرم المكي

استأنف مقاول مشروع التوسعة السعودية الثالثة حزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية من خلال إصدار 60 ترخيصًا منظمة لتلك الأعمال .

وأوضحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن ذلك يأتي بعد الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد الحجاج والمصلين خلال موسم الحج بمسطح إجمالي 519,149 مترًا مربعًا، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله-، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف، مشيرة إلى أن الأعمال تشمل البوابات والمنارات الرئيسية " باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة، وباب الفتح " وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأكدت استكمال أعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزانين الدور الثاني بالإضافة للأعمال والخدمات المساندة وحزم مشروعات البنية التحتية بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية.

وناقشت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، الخطط والمشروعات وبرامج العمل ومراحل التنفيذ المختلفة للأعمال المتبقية والمستهدفة، خلال المرحلة الحالية والعمل على إعداد وتهيئة المواقع المخصصة لموسم العمرة لعام 1442هـ - 1443هـ وفق المساحات والمسارات المعتمدة في خطط التفويج.

يأتي هذا أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أبرز شروط أداء العمرة للمعتمرين من الخارج، حيث تبدأ عمرة الخارج في العودة اعتبارًا من 10 أغسطس المقبل.

واشترطت الوزارة السعودية استكمال تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا المعتمدة في المملكة، على جميع الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام، مع إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر ضمن مسوغات الطلب مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة مع السماح للفئة العمرية الراغبة بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة وتحقيق التباعد داخل الحرمين الشريفين.

وقالت الوزارة إن ذلك من خلال الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في منصة "اعتمرنا".