الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حمدوك يجدد رفض السودان أى خطوات أحادية لإثيوبيا فى سد النهضة

عبد الله حمدوك و
عبد الله حمدوك و روز ميرى ديكارلو

شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، على رفض السودان قيام إثيوبيا بخطوات أحادية غير مدروسة في سد النهضة، مطالبا بإبرام اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) قبل القيام بأى خطوة خاصة بالسد.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالله حمدوك اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبعثات حفظ السلام روز ميرى ديكارلو؛ لبحث التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية على رأسها تحدى الانتقال السلمى وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام بجانب العديد من القضايا الأخرى، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتناول اللقاء التحديات الإقليمية متمثلة فى مفاوضات سد النهضة، حيث أكد حمدوك موقف السودان المبدئي من قيام سد النهضة، موضحاً أن بلاده لا تعارض إنشائه، ولكن يتمسك بموقفه من معارضة قيام أثيوبيا بخطوات أحادية غير مدروسة.

كما تطرق اللقاء إلى أزمة إقليم تيجراي وأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا، فيما أعرب حمدوك عن إيمانه بأن استقرار دول الجوار بما فيها إريتريا وإثيوبيا، خاصة إقليم تيجراي، مهم جداً للسودان والمنطقة.

وقال عبد الله حمدوك إن السودان يمكنه أن يلعب دورا محوريا في صناعة السلام في إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان.

من جانبها أكدت روز مارى ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيقدم دعماً فنياً فيما يخص سد النهضة.

وتحدثت روز مارى عن حرص الأمم المتحدة على نزع سلاح ودمج المسلحين السودانيين العائدين من ليبيا، وأشارت إلى رغبة الأمم المتحدة في رؤية مزيد من تمثيل النساء فى هياكل السلطة المختلفة.

 

السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات لسد النهضة 

فيما جدد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السودانية موقفه الداعي لتوصل الأطراف الثلاثة في قضية سد النهضة إلى اتفاق قانوني وملزم حول الملء والتشغيل.

وأكد عباس أن السبيل الوحيد الذي ستسلكه حكومة السودان في ذلك هو التفاوض، شريطة أن تتغير المقاربة المطبقة في التفاوض حالياً، حيث فشلت السابقة تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، واستمرار الرفض الإثيوبي ليكون المراقبون والاتحاد الإفريقي نفسه أعضاء في عملية التفاوض.

وأشار الوزير إلى أن السودان تلقى في الخامس من الشهر الجاري خطاباً رسمياً من إثيوبيا يؤكد أن الملء سيكون للعام التاني بحجم 13.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما الواقع أن الملء كان بحجم 4 مليارات متر مكعب فقط. 

السودان حمدوك سد النهضه إثيوبيا مفاوضات سد النهضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

«احذر ارتفاع الأمواج».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس

الولايات المتحدة وروسيا تؤكدان حل دولتى فلسطين وإسرائيل

تونس: الاعتداءات المتكررة على الأقصى تنذر بانفلات الأوضاع وتهدد أمن المنطقة