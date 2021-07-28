الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقارير دولية: الأسهم تغلق التعاملات على مستويات قياسية وارتفاع في السندات

الأسهم
الأسهم

كشفت تقارير دولية عن إنهاء الأسهم هذا الأسبوع عند مستويات قياسية، رغم موجات البيع المكثفة التي شهدتها الأسواق في بداية الأسبوع، وجاء هذا الارتفاع بدعم من إعلان الشركات الكبرى لنتائج أعمالها والتي تضمنت تحقيق أرباح، ما عوض عن المخاوف المتعلقة بمتحور دلتا. 

وفي أوروبا، كشف البنك المركزي الأوروبي عن توجيهات مستقبلية جديدة، والتي أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة أطول وأن أي تغيير في السياسة سيكون نتيجة لظروف الاقتصاد الكلي

وأوضحت التقارير أن سندات الخزانة استمرت في الارتفاع، حيث أنه في بداية الأسبوع، سجلت سندات الخزانة مكاسب بشكل ملحوظ بعد أن اتجه المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن حيث أدت حالة عدم اليقين المتعلقة بمتحور "دلتا" إلى إثارة المخاوف بشأن قوة الانتعاش المتوقع. وفي وقت لاحق من الأسبوع، تعرضت سندات الخزانة لخسائر متواضعة حيث بدأت تلك المخاوف في التلاشي.

وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للأسبوع الرابع على التوالي، حيث شهد معدل العائد للسندات ذات أجل 10 سنوات انخفاضاً حادأً للغاية في بداية الاسبوع، لتسجل سندات الخزانة أكبر مكاسب يومية منذ شهر فبراير، تلاها ارتفاع استمر لجلستي تداول، قبل أن تنخفض مرة أخرى خلال نهاية الأسبوع.

 

 

 

 

 

 

مخاوف اقتصاد البنك مركز قبل فترة نتائج نتيجة أرباح الفائدة الاسواق معدل فبراير

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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