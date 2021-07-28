التعليم وطلعت مصطفى يطلقان معسكرًا صيفيًا لطلاب مدرسة متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية- بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات بتنظيم "معسكر القادة" لطلبة وطالبات مدرسة الإمام محمد متولي الشعرواي للتكنولوجيا التطبيقية خلال فترة الصيف لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وحرصًا من مجموعة طلعت مصطفى على الوفاء بالمسئولية المجتمعية، فقد قامت إدارة التدريب بالمجموعة بالمشاركة في ورش العمل والتدريبات المختلفة التى تؤهل الطلبة والطالبات لسوق العمل، حيث تم عقد دورات تدريبية عن سلوكيات وأخلاقيات العمل بالإضافة إلى دورة مهارات القيادة لإعداد الكوادر المتميزة من الطلبة وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل.

"معسكر القادة" هو مشروع يحدد فيه مدى تطور الطالب على المستوى الثقافي والاجتماعي والقيمي، من خلال القيام بمجموعة من الأنشطة والأعمال التطوعية المحددة مسبقًا، وذلك خلال فترة الدراسة التي تبلغ ثلاث سنوات.

ويهدف "معسكر القادة" إلى دعم وتعزيز المسئولية لدى الطلاب مع فتح قنوات اتصال مستمرة مع عناصر العملية التعليمية ، للتأكيد على أهمية وجود القيم والمبادئ الأخلاقية ، واكتشاف وتعزيز وتنمية المواهب لدى الطلاب من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة، ذلك بالإضافة إلى تكوين فرق لتبني ودعم نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ الذي يهدف إلى تطبيق المعاييـر الدولية في التدريس الحديث، والتقييم، والمناهج التعليمية، وتوفـير بيئة تعليمية متميزة للطالب والمعلم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى، والدولي، بالإضافة إلى إنشاء التخصصات التقنية الحديثة والمتواكبة مع السـوق العالمي، وإعـداد أفضـل معلمين وموجهين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.