السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات «إسكندرية - أسوان»

خلال الصيف

كشفت السكة الحديد عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مواعيد القطارات الخاصة بقطارات (إسكندرية - أسوان) وذلك خلال موسم الصيف، وإليك مواعيد القطارات:

• قطار رقم 88 يتحرك من محطة إسكندرية في الخامسة مساءً ويصل الى محطة اسوان في العاشرة وخمس وخمسين دقيقة صباحا، ويبلغ سعر التذكرة الدرجة الأولى 244.4 جنيه والدرجة الثانية 182 جنيهًا.

• قطار رقم 2008 يتحرك من محطة الإسكندرية في الثامنة مساءً ويصل محطة أسوان في الحادية عشر وخمس وأربعون دقيقة صباحًا، ويبلغ سعر التذكرة للدرجة الأولى 405.6 جنيه والدرجة الثانية 270.4 جنيه.

• قطار رقم 89 يتحرك من محطة أسوان في التاسعة وخمس دقائق مساء ويصل محطة الإسكندرية في الواحدة وخمس وخمسون دقيقة ظهرًا، ويبلغ سعر التذكرة الدرجة الأولى 244.4 جنيه والدرجة الثانية 182 جنيهًا.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن دخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيسهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك سيسهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها.

أضاف «الوزير»، في بيان، أن أهم الأنشطة الأخرى المطروحة للاستثمار بها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

ووجه الوزير قيادات وزارة النقل، اليوم، بتحضير قائمة بالمشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية في مصر وأخرى للمشروعات التي تشرف على تنفيذها الشركات الإسبانية وتقوم بإعداد المستندات الخاصة بها وثالثة للمشروعات الجاري التفاوض عليها ومطلوب تمويلها والقائمة الرابعة للمشروعات المتاحة للإدارة والتشغيل في مجال السكك الحديدية أمام الشركات الإسبانية حيث أكد الوزير على أن الوزارة حاليا تنفذ خطة لإدخال القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل وسائل النقل.

واختتم بأن هناك 6 قطارات الجو الجديدة التي تم التعاقد عليها وعربات النوم الجديدة الجاري التفاوض عليها مع تالجو تشكل فرصًا إيجابية أمام الشركات الإسبانية العاملة في مجال ادارة وتشغيل هذه النوعية من القطارات، وذلك من أجل الوصول لمستوى خدمة يليق بالمواطن المصري.