الخارجية الكويتية والصحة العالمية يبحثان المستجدات الصحية

أكد وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، دعم بلاده لكافة جهود منظمة الصحة العالمية على مختلف الأصعدة وفي مكافحة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم؛ لبحث مستجدات الأوضاع الصحية العالمية الراهنة جراء تداعيات كورونا وأطر مواجهة التحديات الناجمة، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشاد الصباح بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظمة ومديرها العام في هذا المجال، مؤكدًا أهمية تعزيز تظافر الجهود الدولية لمكافحة هذا الوباء وضمان التوزيع العادل للقاحات بين دول العالم.

ومن جهته، أعرب تيدروس عن بالغ تقديره للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة ومساندتها في مكافحة الأوبئة، مشيدا بكفاءة وفاعلية كافة الإجراءات والجهود التي تتخذها الكويت في مواجهتها لوباء كورونا.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.93 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

