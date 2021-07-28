ماليزيا: تطعيم أكثر من 18 مليون شخص بلقاح كورونا

أعلن وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا، اليوم الأربعاء، تطعيم 18 مليونا و347 ألفا و393 شخصا بجرعات اللقاح المضاد لكورونا، حيث تم تطعيم 12 مليونا و487 ألفًا، و441 شخصًا بالجرعة الأولى من اللقاح، و5 ملايين و905 آلاف و906 أشخاص بالجرعتين.

وأوضح وزير الصحة الماليزي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية، أن إجمالي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 553 ألفًا و871 أمس الثلاثاء، وهي أعلى عدد للجرعات اليومية.

وعبرت ماليزيا عن خالص تقديرها وشكرها للدول التي دعمتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق التبرع باللقاحات؛ما ساعد في التسريع في تنفيذ برنامج التطعيم الوطني.

وقال الوزير المنسق للبرنامج التطعيم خيري جمال الدين إن ثلاث دول قد ساعدت ماليزيا في هذا الشأن؛ لتصل إمدادات اللقاحات المضادة للفيروس إلى 26.38 مليون جرعة، مشيرا إلى أن اليابان تبرعت بنحو 998 ألفا و400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، وأمريكا بنحو مليون و350 جرعة فايزر، والصين 500 ألف جرعة من ساينوفاك.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.