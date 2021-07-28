مسابقة لمعلمي اللغة العربية والإنجليزية والدراسات بالمنوفية للعمل بمدارس اللغات

مسابقة بين معلمي اللغة العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية للعمل بالمدارس الرسمية للغات بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية عن فتح باب التقديم للعمل بالمدارس الرسمية للغات أمام معلمي مواد ( اللغة العربية ـــ الإنجليزية ـــ الدراسات الاجتماعية ) خلال العام الدراسي الجديد 2021 /2022 .



وقال أحمد سويد مدير المديرية إنه تم التنبيه على الموجهين الأوائل للمواد بالإعلان عن هذه المسابقة بالمدارس بمكان بارز بالتوجيه المختص بالإدارة التعليمية شريطة أن يكون المعلم المتقدم من الحاصلين على شهادة التأهيل الخاصة بالوظيفة واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي ستعقد لهم بقاعة الفيديو كونفرانس بالمديرية وفقا للجدول الزمني التالي

أما بالنسبة لمادة اللغة العربية ( تقرر أن يكون الاحد 8 / 8 /2021 آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح للمعلمين على أن تعقد الاختبارات والمقابلة الشخصية بقاعة الفيديو كونفرانس بالمديرية يوم الاثنين 9 / 8 /2021 الساعة العاشرة صباحا )

كمااكد عل أن اختبار مادة الدراسات الاجتماعية ( سوف يتم في يوم الاحد 8 / 8 /2021 آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح للمعلمين على أن تعقد الاختبارات والمقابلة الشخصية بقاعة الفيديو كونفرانس بالمديرية يوم الاثنين 9 / 8 /2021 الساعة الثانية عشرة ظهرا )



وبالنسبة للغة الانجليزية، تقرر أن يكون الثلاثاء 10 / 8 /2021 آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح، على أن تعقد الاختبارات والمقابلة الشخصية بقاعة الفيديو كونفرانس بالمديرية يوم الخميس 12 / 8 /2021 الساعة العاشرة صباحا).



وأكدت مديرية التعليم على أن الأوراق المطلوبة: صورة من المؤهل الدراسي ــ صورة من شهادة الصلاحية الحاصل عليها المعلم للتدريس باللغة الإنجليزية، بيان حالة الكتروني حديث ومعتمد ــ صورة من بطاقة الرقم القومي.

