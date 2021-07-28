«النقض» تؤيد المؤبد والمشدد فى «التخابر مع حماس» على بديع والشاطر

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ونائبه خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية "التخابر مع حماس"، وتأييد الأحكام وانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته.

- تفاصيل الأحكام الصادرة بحق المتهمين

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، قضت فى 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهمًا في إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وهم محمد بديع عبدالمجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبدالخالق، ومحيي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبدالعاطي.

كما تضمن حكم الجنايات معاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن علي سيد، وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، بالسجن 7 سنوات، وبراءة 7 متهمين، هم صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، عيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد.

يذكر أن هذه القضية هي التي شهدت فى إحدى جلساتها في 17 يونيو 2019، وفاة محمد مرسي عقب استماع المحكمة لمرافعة الدفاع عنه وكلمة له، ليسقط مغشيًا عليه بعد رفع المحكمة الجلسة للمداولة، ومن ثم الإعلان عن وفاته.

- اختصاصات محكمة النقض



أهم اختصاصات محكمة النقض استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها وإصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية، وإعداد البحوث الفنية والإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة (مادة 5 من قانون السلطة القضائية).