القوافل الطبية المجانية تكشف على 31162 مواطنا في قنا

خلال النصف الأول من العام الجاري

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ 31162 مواطنا، من خلال 29 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري، و تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية فى القرى الأكثر احتياجا .



وأوضح محافظ قنا أن القوافل التي تم تنفيذها نجحت في إجراء فحوصات معملية لعدد 1993 مواطنا، وإصدار 171 قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين المستحقين ، بالإضافة إلى تحويل 258 مواطنا إلى المستشفيات العامة والمركزية لإستكمال العلاج، هذا بخلاف عقد ندوات تثقيفية صحية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.



- القوافل الطبية تهدف لتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات

وأضاف "الداودى" أن هذه القوافل الطبية المجانية تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية داخل مناطق اقامتهم ، مؤكدا على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بجميع مراكز المحافظة مع مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية من فيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .