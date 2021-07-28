الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال النصف الأول من العام الجاري

القوافل الطبية المجانية تكشف على 31162 مواطنا في قنا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ  31162 مواطنا، من خلال 29 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري، و تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية فى القرى الأكثر احتياجا .


وأوضح محافظ قنا أن القوافل التي تم تنفيذها نجحت في إجراء فحوصات معملية لعدد 1993 مواطنا، وإصدار 171 قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين المستحقين ، بالإضافة إلى تحويل 258 مواطنا إلى المستشفيات العامة والمركزية لإستكمال العلاج، هذا بخلاف عقد ندوات تثقيفية صحية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.


- القوافل الطبية  تهدف لتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات

وأضاف "الداودى"  أن هذه القوافل الطبية المجانية  تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية داخل مناطق اقامتهم ، مؤكدا على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بجميع مراكز المحافظة مع مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية من فيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

المركزى النصف مستوى عمل على خلال الاول خدمات العلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

الآن على الدستور.. نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

«النقض» تؤيد المؤبد والمشدد فى «التخابر مع حماس» على بديع والشاطر

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إسرائيل في الاتحاد الأفريقي

ألفة السلامى

«الشرعية للشعب».. حكومات «النهضة» المتعاقبة اكتفت بالفرجة على تونس وقت الاحتضار ودفن الجثث

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد

تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

صور

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

منجم السكري.. أغلى جبل في مصر

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

محطة تل أبيب

المزيد

"أزمة بيجاسوس".. التفاصيل الكاملة لتورط إسرائيل في أكبر قضية تجسس عالمي

فلسطين: إسرائيل تخرق الاتفاقيات الموقعة بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس

2260 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل