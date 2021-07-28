الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كازاخستان

كورونا
كورونا

 سجلت كازاخستان، 6 آلاف و925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 549 ألفًا و628 حالات.
وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم"، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 5096 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 457 ألفًا و98 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج، بلغ حتى الآن 89 ألفًا و58 مريضًا، منهم أكثر من 23 ألفًا يتلقون العلاج داخل المستشفيات.
ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات الجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أن أكثر من 5 ملايين ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن من بينهم 2 مليون و907 ألاف و410 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية.

إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

و قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

الاصابات كوفيد اللقاح كازاخستان كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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