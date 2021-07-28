فريق «أطفال بلا مأوى» ينجح فى إنقاذ فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة

أعلن برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تعاملت مع الاستغاثة الواردة للخط الساخن.

وأضاف البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أن الاستغاثة أشارت إلى مناشدة إحدى السيدات، والتي تقيم بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل لإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر ٦ سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعاني من شلل رباعي وضمور بالمخ.

وأشار إلى أنه تم العثور على الطفلة في حالة إنهيار وصراخ شديد داخل مسكنها، وذلك إثر تعرض والدها والعائل الوحيد لها لمرض مفاجئ ونقله لمستشفى التأمين الصحي في حالة خطيرة فاقدًا للوعي.

وأكد أنه تم التنسيق مع المسؤولين بفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، لتوجه أعضاء فريق البرنامج إلى موقع الإستغاثة، وتم نقل الطفلة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

ويعمل برنامج أطفال بلا مأوى في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي المحافظات التي بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وتصديرًا للظاهرة، وهي "القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد".

وبناء على توجيهات الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، تم دمج الفئتين كبار وصغار بلا مأوى لتعويض فقدان كل طرف للآخر، حيث تهدف التجربة إلى تواصل الأجيال، وبعد نجاح التجربة في الزقازيق ويتم العمل بها حاليًا في مؤسسات الجيزة، كما أنه سيتم تعميمها في كل المحافظات خلال الفترة المقبلة؛ لأنها تجربة ناجحة بكل المقاييس.