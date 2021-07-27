الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتوقع من المنظمات الدولية ردا على تدمير النصب التذكارية السوفيتية بأوكرانيا

النصب التذكارية السوفيتية
النصب التذكارية السوفيتية بأوكرانيا

توقعت روسيا، اليوم الثلاثاء، ألا تترك المنظمات الدولية المسؤولة التدمير الهمجي للنصب التذكارية السوفيتية في أوكرانيا دون رد.

جاء ذلك على لسان ألكسندر بيكانتوف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية في تعليق على تفكيك النصب التذكاري للجيش السوفيتي في لفوف بأوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن بيكانتوف قوله "ندين بشدة التدمير الهمجي لنصب المجد العسكري ونحث السلطات الأوكرانية على التقيد بالتزاماتها فيما يتعلق بالحفاظ عليها وحمايتها وفقا لتشريعاتها الوطنية والاتفاقات الدولية، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بالحفاظ على ذكرى الشجاعة والبطولة لشعوب كومنولث الدول المستقلة في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945".

وأضاف: "نتوقع أن الكيانات الدولية المسؤولة لن تترك الحقائق الفاضحة والاتجاهات الخطيرة لاستعادة أيديولوجية النازية الجديدة في وسط القارة الأوروبية دون اهتمام ورد فعل".

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تخطط لتفكيك المزيد من النصب التذكارية السوفيتية في المستقبل.

موسكو أوكرانيا النصب التذكارية السوفيتية المنظمات الدولية روسيا نصب تذكاري

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