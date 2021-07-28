الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حياة كريمة تبدأ فى تنفيذ 7فروع لجمعيتى بالقرى الأكثر احتياجا بالصف وأطفيح

منافذ السلع
منافذ السلع

اعلن المحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم الانتهاء من معاينات وتنفيذ وتجهيز البدء لمجموعة الأولى ب7فروع لجمعيتي لمبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا في منطقتي الصف وأطفيح للمرحلة الرابعة لمشروع شباب الخريجين لجمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح خاص للدستور أن المرحلة الرابعة من مشروع "جمعيتى" لشباب الخريجين والخاصة بمبادرة "حياة كريمة" بمركزي الصف وأطفيح وعددهم إجماليا  51 فرعا .

 

وذكر أن فروع جمعيتي لشباب الخريجين توفر كافة السلع الحرة  ومقررات التموين التي يتم صرفها علي البطاقات التموينية والسلع الحرة بأسعار مخفضة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية وهي أشبه بالمجمعات الاستهلاكية الصغيرة .

 

فيما أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة ومدير جمعيتي أن معاينات طلبات مشروع "جمعيتي" في مراكز مبادرة “حياة كريمة” تأتي في القرى والمراكز الأكثر احتياجاً، وبالتالي ستساهم تلك المنافذ في توفير فرص عمل للشباب إضافة الي توفير السلع لقاطني تلك القرى والمراكز، ما يساهم فى عملية التنمية المنشودة فى تلك المراكز كواحدة من التدخلات التي قامت وزارة التموين ضمن هذه المبادرة.

 

وقال كمال إن كل منفذ سيساهم في توفير من ٢-٣ فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغيرها من فرص العمل غير المباشرة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها واستوفت شروط المشروع ضمن هذه المبادرة وصل الي (١٧٣) طلب مستوفي الشروط.
وأعلن المصيلحي تم استكمال  إجراء المعاينات لباقي طلبات المرحلة الرابعة وتقع خارج نطاق مراكز "مبادرة حياة كريمة" في مايو الماضي، مشيرا الي أن كل منفذ من تلك المنافذ سيساهم في توفير فرص عمل، خاصاً وأن فتح تلك المنافذ يأتي وفق إستهداف جغرافي وسكاني لتوفير السلع لهم.

 

وتابع معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي، أن عدد المتقدمين للمرحلة الرابعة وصل إلي 6000 طلب، تم معاينة 882 طلب منهم واقعة في نطاق مراكز مبادرة حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجاً،  وقال إن هناك توجيهات من الوزير هي سرعة الانتهاء من تلك المعاينات أيضاَ لفتح فرص عمل أمام الشباب وتوفير السلع لتلك الاماكن.

الجيزة مبادرة حياة كريمة حياة كريمه مشروع جمعيتي الأكثر احتياجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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