الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابات بالجسد والعضو الذكري.. تفاصيل اعتداء أبناء على زوج أمهم بالإسماعيلية

المجني عليه
المجني عليه

اعتدى أبناء على زوج أمهم بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، في مشاجرة اندلعت بينهم، قبل قليل، مما أدى لإصابتهم بجروح في الرأس والجسد والعضو الذكري.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لإسعاف الإسماعيلية يفيد بتعدي عدد من الشباب على زوج أمهم مما أدى لنزيف كبير.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث بتعليمات من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية ونقلت المصاب للمستشفى.

وكشفت مصادر طبية، وصول زوج الأم لمستشفى الإسماعيلية العام، ويدعى “عبدالخالق. ي. ك”، مصاباً بعدة جروح بالرأس والوجه والعضو الذكري.

وبسؤال المجني عليه، اتهم أبناء زوجته بالاعتداء عليه بالسنج.

تم إسعاف المجني عليه، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وعلى الجانب الآخر شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية بقتل شاب لشقيقه، وأصدرت نيابة الإسماعيلية، قرارًا بحبس المتهم بقتل شقيقه في الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد مشادة تطورت إلى مشاجرة بينهما، بسبب اقتراض المجني عليه ألف جنيه، وعدم رده إلى الجاني في الموعد المحدد له.

وكان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا يفيد مصرع "س. م. م"، 22 سنة، مقيم بقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، خلال مشاجرة مع أخيه.

وكلف اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، فريق بحث برئاسة الرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب ضم النقيبين أشرف جمال ومحمود خليفة بفحص الواقعة ومعرفة ملابساتها.

ونجح فريق البحث الجنائي فى إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، والتحفظ على الجثمان وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة، والتي أصدرت قرارها السابق بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

حوادث الاسماعيلية آخر حوادث الإسماعيلية اخبار حوادث الاسماعيلية اخبار حوادث الاسماعيلية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وثيقة حديثة.. ماذا أوصى «معهد الأمن القومي» إسرائيل في التعامل مع مصر؟

الوزير الهدمى: الاحتلال الإسرائيلى يمدد إغلاق مؤسسات فلسطينية بالقدس

«888 - أشباح».. لماذا أنشأت إسرائيل وحدة عسكرية سرية جديدة؟