موعد طرح كراسة شروط مبادرة التمويل العقاري 

يستعلم الكثيرون على شروط مبادرة التمويل العقاري .. وأصبح أغلب المصريون خاصة الشباب الراغبين في الحصول علي شقة مناسبة لإمكانياتهم المادية والاجتماعية يترقبون موعد طرح كراسة شروط التمويل العقاري يتوافدون علي محرك البحث "جوجل" لمعرفةً موعد صدورها للاستفادة من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل مصري.

وكشفت مصادر مطلعة أن موعد طرح مبادرة التمويل العقاري ليس لها كراسة شروط تتضمن شروط عامة لابد أن تنطبق علي كل متقدم للاستفادة منها علي عكس التمويل العقاري الخاص بالصندوق الاجتماعي.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وعلى المتقدم إحضار شهادة إثبات الدخل وتسليمها إلى أحد البنوك المنفذة للمبادرة وبعد ذلك يمكنك استكمال باقي الأوراق من ضمن شروط المبادرة:

أن تكون الوحدة كاملة التشطيب مسجلة شهر عقاري او قابلة للتسجيل لا يوجد عليها اي مخالفات يحظر بيعها لمدة لا تقل عن سبع سنوات لابد ان يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية لم يسبق له التقدم او تخصيص له ولاسرتة لم يستفيد بقرض من مبادرة التمويل العقاري السابقة

ومن المقرر أن تكون البنوك العمل قد بداءت رسميا بتنفيذ المبادرة هذا الاسبوع.

كيفية التقديم على مبادرة التمويل العقاري

ووفقا لتصريحات المسؤولين بعد تقديم الأوراق واستقاء الشروط على المتقدم التوجه لجهة التمويل العقاري وبعدها يتولي البنك دراسة الملف الخاص بالمتقدم للتأكد من مواصفات الوحدةً ومعاينتها للتأكد من موافاتها للشروط.

ثم يتم تحديد ثمن الوحدة ودفع جدية الحجز وهو ١٥٪؜ الي ٣٠٪؜ من قيمة الوحدة، وبعد ذلك يدفع البنك باقي ثمن الوحدة سواء للشركة أو للفرد وهو ٨٠٪؜ من قيمة الوحدة ثم يضاف لها قيمة الفائدة المقررة ٣٪؜ فائدة متناقصة.

كما أن هناك استثناء قررت الحكومة للمصابين وأسر الشهداء من الجيش والشرطة وأقاربهم من الدرجة الثانية لابد أن يتم تطبيق شرط الحد الأقصي للدخل للمتقدم الخاصة بملفات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.



يشار إلى أن مبادرة التمويل العقاري ٢٠١٢ جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري كما أنها تستهدف متوسطي ومحدودي الدخل بفائدة متناقصة ٣٪؜، ويتم سداد الوحدة على ٣٠ عاما كحد أقصي.

وفي الوقت نفسه أعلن البنك المركزي عن تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل شقق تلك المبادرة.