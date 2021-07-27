لبنان يسجل 1502 إصابة بكورونا فى أعلى معدل يومى منذ شهور

سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الاصابات بفيروس "كورونا"، حيث بلغ عدد الإصابات المكتشفة أمس 1502 إصابة جديدة بالفيروس في أكبر حصيلة يومية منذ قرابة 3 شهور.



وأوضحت وزارة الصحة، في تقريريها اليومي، أن الإصابات الجديدة بينهم 1429 مقيميًا و73 وافدًا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 557145، فيما رفعت الوزارة مستوى التفشي المجتمعي للفيروس إلى المستوى الثالث بعد أن ظلت لفترة على المستوى الأول ثم الثاني.



وأكدت الوزارة، في تقريرها، أن حالات الوفاة المسجلة بلغت حالة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6914 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن حصول 8525 شخصًا على الجرعة الأولى للقاح أمس، فيما حصل 27613 شخصًا على الجرعة الثانية.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 194.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.89 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 194 مليونا و723 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و167 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.