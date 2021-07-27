وزير بريطانى: قرار أمريكا بتمديد حظر السفر يبعث على خيبة الأمل

قال وزير الجريمة والشرطة البريطاني كيت مالتهاوس، إن عدم إتاحة السفر بين الولايات المتحدة وبريطانيا حتى الآن يبعث على خيبة الأمل، معربًا عن رغبته في عودة السفر الدولي في أقرب وقت ممكن.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه مع اقتراب نهاية فصل الصيف يبدو من غير المحتمل أن يتم فتح مرر سفر بين بريطانيا وأمريكا قريبًا، إذ أعلنت الإدارة الأمريكية أمس أنها لن ترفع في الوقت الراهن أيًا من القيود المفروضة حاليًا على السفر؛ بسبب القلق من سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا إلى جانب ارتفاع الإصابات في بريطانيا.

وتم حظر السفر بين بريطانيا وأمريكا منذ مارس 2020، كما أدرجت بريطانيا الولايات المتحدة على قائمة الدول التي يتعين على الوافدين منها الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام لدى وصولهم إلى بريطانيا، فضلًا عن إجراء اختبارين للكشف عن الإصابة بكورونا بعد وصولهم.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.