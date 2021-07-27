الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

تموين المنيا : تحرير 11 مخالفة تمونيية للمخابز ببندر ملوي

تموين المنيا: تحرير 11 مخالفة تموينية للمخابز ببندر ملوي

مخابز
مخابز

حررت مديرية التموين بالمنيا،11 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية ببندر ملوي، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بضرورة تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 11 مخالفة تموينية منها،  مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -قضايا أخرى متنوعة)، مؤكداً على استمرار الحملات بصفة دورية ومستمرة.

كما تضمنت خطة المديرية الجانب الرقابي من خلال استمرار الحملات التفتيشية على التجار التموينيين ومتابعة أرصدة شركة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والصلاحية للاستهلاك الآدمي، فضلا عن مراقبة المجازر وأماكن بيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومراقبة الأغذية والصحة تنفيذا لتوجيهات المحافظ بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية، والإشراف على عمليات نقل اللحوم المذبوحة من المجازر لأماكن التوزيع فى عربات مجلفنة ومغطاة ومراقبة ثلاجات حفظ اللحوم.

وكان أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، قال إنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدي بالمخابز، للتيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجي لكل مخبز خلال أيام العيد، وكذلك المستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك والمرور والتفتيش على المخابز والتي تصرف دقيق بلدي مدعم استخراج 82% لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.

وزارة التموين المواطنين الصحة المركزى جمهور المخابز وكيل وزارة التموين رصد المخالفات السلع الغذائية اتحاد الصناعات ذكر بطاقات الجمهور الطب البيطري تحاد الصناعات وزير التموين والتجارة الداخلية مخالفة تموينية ذبح خارج المجازر تشكيل غرفة عمليات مستودعات معروضات

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