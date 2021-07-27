تموين المنيا : تحرير 11 مخالفة تمونيية للمخابز ببندر ملوي
تموين المنيا: تحرير 11 مخالفة تموينية للمخابز ببندر ملوي
حررت مديرية التموين بالمنيا،11 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية ببندر ملوي، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بضرورة تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 11 مخالفة تموينية منها، مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -قضايا أخرى متنوعة)، مؤكداً على استمرار الحملات بصفة دورية ومستمرة.
كما تضمنت خطة المديرية الجانب الرقابي من خلال استمرار الحملات التفتيشية على التجار التموينيين ومتابعة أرصدة شركة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والصلاحية للاستهلاك الآدمي، فضلا عن مراقبة المجازر وأماكن بيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومراقبة الأغذية والصحة تنفيذا لتوجيهات المحافظ بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية، والإشراف على عمليات نقل اللحوم المذبوحة من المجازر لأماكن التوزيع فى عربات مجلفنة ومغطاة ومراقبة ثلاجات حفظ اللحوم.
وكان أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، قال إنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدي بالمخابز، للتيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجي لكل مخبز خلال أيام العيد، وكذلك المستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك والمرور والتفتيش على المخابز والتي تصرف دقيق بلدي مدعم استخراج 82% لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.