2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، عن تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 109 آلاف و111 إصابة.



وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الفيتنامية "في إن إيه" اليوم الثلاثاء- أنه توجد حالتان وافدتان من الخارج بين الإصابات الجديدة وتظل مدينة "هو تشي منه" تسجل غالبية الإصابات الجديدة بالفيروس، إذ سجلت ألفًا و849 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس، بلغ 21 ألفًا و344 متعافٍ، في حين بلغت حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 524 وفاة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 194.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.89 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 194 مليونًا و723 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و167 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.