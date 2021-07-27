البورصة تواصل الصعود فى الختام.. و«السوقى» يربح 4.7 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من عمليات شراء مؤسسية للعرب والبعض من المصريين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 4.7 مليار جنيه، ليصل عند مستوى 697.484 مليار جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10763 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 2.05%، ليغلق عند مستوى 2331 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 13262 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 4189 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الثانوية، صعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.32%، ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.93% ، ليغلق عند مستوى 3640 نقطة.

من ناحية أخرى، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1181 لسنة 2021، بمنع عدد من المساهمين من التصويت فى الجمعية العامة لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية للمجموعة مرتبطة البالغ نسبة مساهمتها 41.15% بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بنسبة الأسهم المجاوزة لثلث رأس مال الشركة والبالغة 8.58% ، حيث قررت الهيئة ، وقف 6 أكواد في البورصة من التعامل على سهم الشركة العقارية للبنوك الوطنية بالشراء، وذلك لحين إلغاء المخالفات المنسوبة إليهم.

وصدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أمس بتاريخ 26 يوليو 2021، بإيقاف أكواد كل من طاهر محمد عباس عبدالمعطى العسال، وهشام إبراهيم عبدالمنعم النحاس، وأحمد محمد عباس عبدالمعطي، وراني محمحد محمد حسن البلوني.