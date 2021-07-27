كنيسة العذراء مريم بعزبة النخل تنظم ندوة لمواجهة الإدمان

تنظم كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين بعزبة النخل، ندوة ثقافية تحت رعاية مركز الحياة الأفضل والأنبا سيدراوس، أسقف قطاع كنائس عزبة النخل تحت عنوان " كيف نواجه إدمان الإباحية والمخدرات " وذلك مساء اليوم بمقر الكنيسة.

ويشارك في الندوة شباب الكنيسة ، وذلك بهدف التوعية بمشكلة الإدمان، والأشكال المعاصرة للإدمان .

وتابعت الكنيسة في بيان أن الندوة سيقتصر الحضور بها على الرجال فقط ، وتأتي في إطار حرص الكنيسة على التواصل مع الشباب ، ومناقشة أهم مشكلاتهم المعاصرة من إدمان المخدرات والاباحية، وتسعى الكنائس إلى تقديم ندوات شبابية بالإيبارشية المختلفة تناقش مشكلات الشباب المعاصرة .

الاستعداد لبدء صوم السيدة العذراء مريم

في سياق متصل تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت 7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم السيدة العذراء مريم مطلع أغسطس المقبل ، وتستمر على مدار 15 يوماً تنتهي بصلوات القداسات منتصف الشهر ذاته .

كما أعلنت الأديرة والكنائس القبطية الأرثوذكسية التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم استعداداتها ، للاحتفال السنوي بصومها ، حيث أعلن دير درنكة والسيدة العذراء مريم بياض ببني سويف استعداداتها لاستقبال الزوار الأقباط خلال فترة الصوم ولكن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأعلنت عدد من الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن إطلاق نظام الحجز المسبق لحضور قداسات وصلوات العشية اليومية خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، عن طريق المواقع الإلكترونية للكنائس وتخصيص أرقام هاتفية لحجز الحضور المسبق منذ الأسبوع الجاري .