الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لرفع الإشغالات ومصادرة الشيش من المقاهي في الشرقية

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس وشرطة المرافق، حملة موسعة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة لإعادة الانضباط إلى الشارع والحفاظ على السيولة المرورية المطلوبة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر إشغال طريق ورفع 45 إشغال مخالف وضبط 32 إشغال مخالف آخر كما تم تغريم 2 من المواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق حملة لرفع الإشغالات من شارع البوسطة وشارع مولد النبي وشارع المكتبات والمنتزه وشارع نعيم وميدان عرابى وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بضبط 21 شيشة من داخل عدة كافيهات بنطاق مركز ديرب نجم  وتم تحرير محاضر للمخالفين كما تم رفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية لتيسير حركة المارة والسيارات و التنبيه على أصحاب المحال والكافيهات بالإلتزام بمواعيد الغلق المقررة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة كافة الإشغالات المخالفة بنطاق المدينة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وأسفرت الحملة عن ضبط 34 حالة إشغال متمثلة في كراسي وترابيزات وباعة جائلين وحواجز حديدية وخشبية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بضبط 9 شيش من عدد من الكافيهات والمقاهي المخالفة بنطاق المدينة والوحده المحليه بالعزازى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع، فضلاً عن تكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة لفتح الطريق أمام حركة السيارات و عبور المواطنين.

سيارات حملة قانون المواطنين إشغالات غلق حملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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