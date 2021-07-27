الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بتوفير الرعاية الصحية للناجية من عقار الوراق المنهار

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

يتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الحالة الصحية للسيدة ريهام إدوارد التي تم إنقاذها من تحت أنقاض العقار المنهار، صباح اليوم، بشارع أبو النصر بحي الوراق اليوم حيث تم نقلها إلي مستشفي الوراق المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وللاطمئنان علي حالتها. 
وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية الشؤون الصحية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتقديم كل ما يلزم لها والمتابعة الدورية لحالتها حتى تمام شفائها وخروجها من المستشفى، مؤكداً علي تقديم المساعدة الكاملة للأسرة المتضررة  والوقوف بجانبهم وتسهيل سبل المعيشة لهم .

اللواء أحمد راشد

 وكانت محافظة الجيزة، قد دفعت بعدد من معدات الحفر لرفع الركام والبحث عن أي ناجين، حيث و أكد أحد الأهالي أن العقار كان قديما و آيلا للسقوط.

اللواء أحمد راشد

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد استعانت بكلاب مُدربة للبحث عن ناجين أسفل أنقاض العقار المنهار بشارع القومية العربية بالوراق بمحافظة الجيزة.

اللواء أحمد راشد

و فصلت الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، الكهرباء والغاز الطبيعي عن محيط موقع انهيار عقار رقم 3 شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بالوراق،لإتاحة الفرصة للحماية المدنية للقيام بعملها في انتشال ضحايا العقار المنهار وتأمين المنطقة من تفاقم الأزمة، مع تواجد 10 سيارات إسعاف، بمحيط الواقعة.

اللواء أحمد راشد

  - العقار صادر له قرار ترميم

وقال مصدر أمني أن عقار منطقة «وراق العرب» المنهار صادر له قرار ترميم ولم يتم تنفيذه، وأن العقار قديم وتقدم مالكه للحصول على قرار ترميم ولكنه لم ينفذه ما أدى لسقوط العقار.

وأكد أهالي بالشارع أن العقار انهار في السادسة، صباح اليوم، وكان يسكنه أسرة واحدة وعند سقوط العقار تمكن الأولاد من الخروج ولم يتمكن الأب والأم من الخروج، وتبحث عنهما قوات الحماية المدنية تحت الأنقاض.

ترميم 
ريهام إدوارد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد العقار المنهار أنقاض العقار المنهار مستشفي الوراق المركزي

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