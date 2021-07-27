الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات العمل فى محطة رفع «السلام 1» ببحر البقر

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الجارية بمحطة رفع "السلام 1" الواقعة بمدخل ترعة السلام، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع .

وأعلن محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء في رصف الطرق المؤدية من وإلى محطة رفع السلام 1، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، لافتا إلى أن محطة رفع السلام تعد كبرى المشروعات القومية الجارى العمل بها بجنوب بورسعيد، وتساهم فى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 ملايين م3 فى اليوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة مما يدعم زراعة 400 ألف فدان، كما تدعم خطة التوسع فى المشروعات التنموية بسينا .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بالتنسيق التام بين كافة الجهات المختصة بأعمال إنشاء المحطة وأعمال رصف الطرق المحيطة بمحطة رفع السلام 1، وتكثيف العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.

وكان المحافظ قد أجرى عدة جولات ميدانية لتفقد الأعمال الإنشائية القائمة بمشروع محطة السلام ١ ببحر البقر ، مشيدا بجهود العمال الذين يواصلون العمل لتنفيذ المشروع على أعلى مستوى ، موضحا أن إنشاء محطة رفع السلام ١ تأتى فى إطار خطة بورسعيد الموسعة لإحلال وتجديد وإنشاء محطات الرفع التى تستوعب المشروعات الجديدة وخطة التنمية الشاملة على كافة الأصعدة .

وفي شأن آخر وبناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بمحيط المشروعات القومية ببورسعيد ، ترأس عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات المتواجدة بمحيط محطة صرف السلام1 ببحر البقر، وذلك فى إطار الأعمال التنموية التي تشهدها المشروعات القومية بمدينة بورسعيد ولتحقيق مظهر حضاري لائق بهذه المشروعات.

وأكد السكرتير العام المساعد على منع عودة أى أشكال للمخالفات مرة أخرى حول محطة رفع السلام 1 ببحر البقر ، وذلك بناء على تعليمات محافظ بورسعيد وتوقيع العقوبات على المخالفين.

عقد اللواء محافظ الاعمال مستجدات

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