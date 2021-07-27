طبيب ألماني يتوقع تراجع عدد مرضى الرعاية المركزة حال حدوث موجة جديدة من كورونا

يتوقع أطباء العناية المركزة في ألمانيا تراجع أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد داخل وحدات الرعاية المركزة، حتى في حال مواجهة موجة جديدة من الوباء، مقارنة بمرحلة الذروة الأخيرة.



وقال شتفان كلوجه، عضو مجلس إدارة الجمعية الألمانية متعددة التخصصات طب العناية المركزة وطب الطوارئ، في تصريحات لشبكة التحرير الصحفي الألمانية، نشرتها اليوم الثلاثاء: "أنا على يقين أن أعداد المرضى في وحدات الرعاية المركزة والمستشفيات لن تكون كبيرة، حال مواجهة موجة رابعة، مقارنة بالحال في الموجة الثالثة".

وفي نفس الوقت، قال الطبيب الألماني: "ولكنها لم تمر بعد"، مشيرا إلى الطفرة "دلتا" من كورونا، والتي تعد أشد قدرة على العدوى، مما كان عليه الحال مع الفيروس قبل عام، وتابع: "لذلك، يجب ألا يتم إلغاء جميع القواعد حاليا مثل ارتداء الكمامات في المتاجر".

وأشارت، بريت لانجه، رئيسة قسم علم الأوبئة السريرية بمركز هلمهولتس لأبحاث العدوى في مدينة براونشفايج الألمانية، إلى خطر آخر، حيث أوضحت أن هناك خوفا من انتشار أمراض أخرى.

وقالت لانجه: "هناك تقارير من بريطانيا وهولندا عن زيادة عدد الأطفال الصغار الذين يصابون بالفيروس التنفسي المخلوي البشري HRSV مقارنة بأعوام سابقة".

وأضافت أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا يمكن أن يؤدي إلى زيادة العبء والضغوط على النظام الصحي.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.