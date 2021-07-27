في 10 خطوات.. كيفية التعامل الصحيح مع الشعر خلال ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

يالتزامن مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو خلال هذه الأيام، تعاني بعض الفتيات من عدم قدرتها في التعامل مع شعرها ويصبحن غير قادرات على التحكم في الشعر خاصة مع مشكلة الهيشان، التي تحدث بسبب ارتفاع الرطوبة في الجو.

وتقدم «الدستور» بعض الحيل التي تستطيع الفتيات من خلالها التعامل مع شعرهن وقت الرطوبة العالية، للتخفيف من آثارها على الشعر وتقليل هيشانه من خبيرة التجميل أمنية فؤاد.

الطريقة المثلى لغسل الشعر

الطريقة الأمثل بالنسبة لأي فتاة للتخلص من هيشان الشعر هو غسيله بالماء، ولكن كثرة تعرضه للماء يفقد فروة الرأس الزيوت الطبيعية التي تفرزها والتي تكون من أفضل الطرق التي تساهم في محاربة هيشان الشعر، فتقليل مرات غسيل الشعر لمرتين او ثلاثة بالأكثر خلال الأسبوع هو الحل الأمثل.



حمام الكريم وفوائده

يزداد هيشان الشعر كلما كان الشعر جاف، لذلك عند غسله يجب الحرص على استخدام حمام كريم مناسب لنوع الشعر يرطب الشعر بعمق ليحافظ على نعومة الخصلات ويجعلها قادرة على الاحتفاظ بالمرطبات لفترة طويلة.

كيفية استخدام الشامبو والبلسم:

يمكن مقاومة هيشان الشعر، عن طريق استخدام منتجات العناية بالشعر الصحيحة المناسبة لنوع الشعر أثناء الاستحمام ويفضل استخدام شامبو لطيف بتركيبة مرطبة وبدون سلفات وبلسم مناسب لطبيعة الشعر به زيوت طبيعية.

الماء الساخن:

يجب تجنب استعمال الماء الساخن عند غسيل أو شطف الشعر لأنه يجرد الشعر من الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر بشكل طبيعي.

السيشوار:

يجب تجنب تجفيف الشعر بالسيشوار بعد الاستحمام، والاكتفاء بالطبطبة عليه بالمنشفة وتركه يجف كليا في الهواء الطلق.

عدم الخروج والشعر مبلل:

الخروج من المنزل والشعر مبلل قد يزيد من فرصة تعرضه للهيشان لذلك يجب تجفيفه جيدا.

استعمال فوط خاصة بالتجفيف:

يجب استعمال فوط خاصة في تجفيف الشعر تكون مصنوعة من المايكروفايبر أو الألياف لأنها ستقلل من هيشان الشعر حيث تقوم بامتصاص الماء بسرعة فائقة وتقلل هيشان الشعر لانها لا تسبب شحنات كهربائية في الشعر عند تنشيف الشعر بها.

المشط الخشبي:

يمكن استخدام المشط الخشبي ذو السنون الواسعة للتمشيط أو الفرشاة الخشبية العريضة للتمشيط لتقليل الشحنات الكهربائية بالشعر قدر المستطاع مع تقليل عدد مرات التصفيف بالمشط أو الفرشاة والتصفيف بأصابع اليد أفضل للتقليل الشحنات الكهربائية مما يقلل الهيشان.

الاسبراي الواقي:

في حالة استخدام المجفف لتصفيف الشعر يجب الحرص على وضع اسبراي واقي من الحرارة على الشعر لحمايته من حرارة السيشوار والتي قد تؤدي إلى جفافه وزيادة معدل هيشانه.

السيروم المرطب:

يمكن وضع سيروم مرطب على الشعر بعد الاستحمام مباشرة لمنع هيشانه والحرص على وضع سيروم الشعر على الأطراف حتى يمنح خصلات الشعر كثافة.