270 درجة الحد الأدنى لقبول طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس التمريض بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب القبول بمدارس التمريض بمراكز المحافظة الخمس للعام الدراسي 2021- 2022 للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة والأزهرية لنفس العام الدراسي.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن القبول يقتصر على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة الوادي الجديد نظام " الثلاث سنوات"، وفي حالة حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة الوادي الجديد يجب إحضار بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة من نفس المحافظة بتاريخ سابق عامين على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة، ولا يقل العمر عن 14 عاما و6 أشهر ولا يزيد عن ثمانية عشر عاما، والحد الأدنى للقبول 270 درجة .

- أماكن تقديم الأوراق

وأوضح بيان مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، أن مكان تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة بالمدارس الآتية: مدرسة تمريض الخارجة، ومدرسة تمريض باريس، ومدرسة تمريض بلاط، ومدرسة تمريض الداخلة، ومدرسة تمريض الفرافرة، ويتم تقسيم الطلاب على مرحلتين لعدم التزاحم كالأتي المرحلة الأولى تبدأ من الأحد 1/ 8/ 2021 إلي الخميس 5/ 8 / 2021 من مجموع 275 إلي 280 درجة، والمرحلة الثانية تبدأ من يوم السبت 7/ 8/ 2021 إلي الثلاثاء 10 / 8 / 2021 من مجموع 270 وحتي 274.5 درجة.

- الأوراق المطلوبة

وأشار البيان إلى أن الأوراق المطلوبة هي صورة شهادة الميلاد، وصورة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021 وبالنسبة للإعدادية الأزهرية يتم إحضار شهادة معادلة من مديرية التربية والتعليم، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وحافظة بلاستيكية.