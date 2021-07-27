تفاصيل اتهام «موديلز» لـ «اليوتيوبر أحمد حسن» بالتحرش على «واتساب»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" فيديوهات بثتها إحدى الفتيات تدعى سما أحمد على تتهم فيها "اليوتيوبر" أحمد حسن بالتحرش بها وأنه راودها عن نفسها أثناء تواصلها معه عبر تطبيق "واتساب"، عقب إعلان نشره على "استوري" في "إنستجرام"، يطلب فيه "موديلز"، لبطولة أحد الأفلام وأكدت أنها في سبيل اتخاذها للإجراءات القانونية ، و نرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة.

- بداية الواقعة

ظهرت الفتاة عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتؤكد أنه في يوم 14 يوليو الجاري، أعلن أحمد حسن عن حاجته لموديل لبطولة فيلم قصير، وإنها تواصلت معه عبر الرسائل المباشرة في "إنستجرام"، وبعدها تواصلا عبر تطبيق "واتساب"، وأرسل أحمد حسن في بداية المحادثة تسجيلا صوتيا مدته 4 ثواني يؤكد أنه صاحب الحساب.

- تفاصيل المحادثة

وتابعت الفتاة “لما رد عليا بعد 10 دقائق طلب مني أبعت له صور، وأنا بعتله صور وقالي تمام وجسمك حلو، وقالي خدي رقمي على "واتساب"، وكلمته على "الواتس" وبعتله الصور تاني".

وتابعت: "وبعد كده سألته الفيلم بيتكلم عن إيه؟ فقالي هانتقابل في فيلتي عند مول مصر وهبعتلك أوبر يوديكي ويجيبك، وسألته زينب مراتك موجودة ولا لا، قالي أنا لوحدي وأنا اعتذرت وقولت مش هعرف آجي، وقالي متخافيش هنتبسط ونلعب ونهزر وهتتبسطي مني جدا وأنا حسيت إن في لغز، وأنا كل كلامي معاه كان باحترام، وكنت عايزة أشوف آخره ايه"، مشيرة إلى أنه بدأ يتغزل في جسدها.

واستطردت: "طلب مني صور خاصة وأداري وشي فيها عشان يعني أكون مطمنة، ووقالي هنلعب عريس وعروسة ولما سألته ازاي قالي انتي أكيد لما هيتيجي هبتوسيني وتحضنيني"، وحررت الفتاة محضر في الشرطة، وجارِ استكمال باقي الإجراءات القانونية.

- عقوبة التحرش

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.