أزهار وأريكة ونافورة .. أفكار ديكور مبهجة للتراس الصيفية (صور)
تضفي مساحة التراس حالة من البهجة والراحة بالمنازل خاصة في فصل الصيف والأجواء الحارة، ويمكن الحصول على أكبر استفادة من هذه المساحة من خلال اختيار ألوانًا جريئة وعصرية لتزيينها ببعض الإكسسوارات والأثاث الجريء؛ وبحسب موقع “digsdigs” نقدم مجموعة من الأفكار لديكور التراس الصيفي.
- شرفة صيفية جميلة بها أشجار وأزهار ومساحات خضراء ونافورة بها حصى ومقعد ملونة وسطح مريح.
- شرفة بوهو مع سجاد متعدد الطبقات ووسائد مشرقة وكرسي من خشب الروطان وفوانيس مغربية وصبار في كل مكان.
- شرفة صيفية مشرقة وحيوية مزينة بالبلاط وأثاث من الخيزران الأبيض وتنجيد الباستيل والوسائد والكثير من المساحات الخضراء والزهور.
- شرفة صيفية مشرقة وحيوية مزينة بالبلاط وأثاث من الخيزران الأبيض وتنجيد الباستيل والوسائد والكثير من المساحات الخضراء والزهور.
- شرفة صيفية مشرقة مع مقعد مدمج، مع وسائد مشرقة، وسجاد عثماني من الخيزران، ومساحات خضراء محفوظ بوعاء.
- شرفة صيفية مشرقة مع مقعد مدمج ، مع وسائد مشرقة، وسجاد، وعثماني من الخيزران، ومساحات خضراء محفوظ بوعاء.
- شرفة إسكندنافية أنيقة أحادية اللون مع مقاعد خشبية مدمجة وأضواء ومساحات خضراء مزروعة ومنسوجات بسيطة.
- شرفة إسكندنافية أنيقة أحادية اللون مع مقاعد خشبية مدمجة وأضواء ومساحات خضراء مزروعة ومنسوجات بسيطة.
- شرفة باستيل أنيقة مع أثاث أبيض معاصر ومصابيح أرضية وطاولات راقية وجدار أخضر.
- شرفة معاصرة مع سطح خشبي مرتفع ومساحة من الحصى مع حفرة نار ونباتات جذابة.
- شرفة اسكندنافية مريحة مع أثاث خشبي بسيط ومفروشات بيضاء وشجرة ليمون ووسائد مخططة
- شرفة جديدة أحادية اللون مع سطح خشبي، وجدار من المساحات الخضراء، ومساحات خضراء في الأواني وأثاث أبيض وأسود.
- شرفة معاصرة أحادية اللون مع سطح وكراسي من الخيزران ومساحات خضراء وشجرة في إناء وتنجيد محايد
- شرفة صيفية أحادية اللون مع أثاث أسود ومنسوجات بالأبيض والأسود وفوانيس شموع ومساحات خضراء مزروعة بوعاء وأشجار
- تبدو الشرفة المزاجية مع الخشب الأسود والوسائد الخفيفة والمساحات الخضراء المزروعة في أصص وفوانيس الشموع منعشة وأنيقة
- تراس صيفي محايد مع أثاث خشبي ونباتات أصص وكراسي من الخيزران والكثير من المنسوجات الرائعة.