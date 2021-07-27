أزهار وأريكة ونافورة .. أفكار ديكور مبهجة للتراس الصيفية (صور)

تضفي مساحة التراس حالة من البهجة والراحة بالمنازل خاصة في فصل الصيف والأجواء الحارة، ويمكن الحصول على أكبر استفادة من هذه المساحة من خلال اختيار ألوانًا جريئة وعصرية لتزيينها ببعض الإكسسوارات والأثاث الجريء؛ وبحسب موقع “digsdigs” نقدم مجموعة من الأفكار لديكور التراس الصيفي.

- شرفة صيفية جميلة بها أشجار وأزهار ومساحات خضراء ونافورة بها حصى ومقعد ملونة وسطح مريح.

أزهار وأريكة

- شرفة بوهو مع سجاد متعدد الطبقات ووسائد مشرقة وكرسي من خشب الروطان وفوانيس مغربية وصبار في كل مكان.

أزهار وأريكة

- شرفة صيفية مشرقة وحيوية مزينة بالبلاط وأثاث من الخيزران الأبيض وتنجيد الباستيل والوسائد والكثير من المساحات الخضراء والزهور.

أزهار وأريكة

- شرفة صيفية مشرقة وحيوية مزينة بالبلاط وأثاث من الخيزران الأبيض وتنجيد الباستيل والوسائد والكثير من المساحات الخضراء والزهور.

أزهار وأريكة

- شرفة صيفية مشرقة مع مقعد مدمج، مع وسائد مشرقة، وسجاد عثماني من الخيزران، ومساحات خضراء محفوظ بوعاء.

أزهار وأريكة

- شرفة صيفية مشرقة مع مقعد مدمج ، مع وسائد مشرقة، وسجاد، وعثماني من الخيزران، ومساحات خضراء محفوظ بوعاء.

أزهار وأريكة

- شرفة إسكندنافية أنيقة أحادية اللون مع مقاعد خشبية مدمجة وأضواء ومساحات خضراء مزروعة ومنسوجات بسيطة.

أزهار وأريكة

- شرفة إسكندنافية أنيقة أحادية اللون مع مقاعد خشبية مدمجة وأضواء ومساحات خضراء مزروعة ومنسوجات بسيطة.

أزهار وأريكة

- شرفة باستيل أنيقة مع أثاث أبيض معاصر ومصابيح أرضية وطاولات راقية وجدار أخضر.

أزهار وأريكة

- شرفة معاصرة مع سطح خشبي مرتفع ومساحة من الحصى مع حفرة نار ونباتات جذابة.

أزهار وأريكة

- شرفة اسكندنافية مريحة مع أثاث خشبي بسيط ومفروشات بيضاء وشجرة ليمون ووسائد مخططة

أزهار وأريكة

- شرفة جديدة أحادية اللون مع سطح خشبي، وجدار من المساحات الخضراء، ومساحات خضراء في الأواني وأثاث أبيض وأسود.

أزهار وأريكة

- شرفة معاصرة أحادية اللون مع سطح وكراسي من الخيزران ومساحات خضراء وشجرة في إناء وتنجيد محايد

أزهار وأريكة

أزهار وأريكة

- شرفة صيفية أحادية اللون مع أثاث أسود ومنسوجات بالأبيض والأسود وفوانيس شموع ومساحات خضراء مزروعة بوعاء وأشجار

- تبدو الشرفة المزاجية مع الخشب الأسود والوسائد الخفيفة والمساحات الخضراء المزروعة في أصص وفوانيس الشموع منعشة وأنيقة

أزهار وأريكة

- تراس صيفي محايد مع أثاث خشبي ونباتات أصص وكراسي من الخيزران والكثير من المنسوجات الرائعة.