الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى تؤكد استعدادها لدعم موريتانيا

أكدت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي استعدادها لدعم البرامج التي وضعتها الحكومة الموريتانية.



وقال وفد من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، برئاسة العربي الحامدي المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة، في ختام اجتماع نواكشوط مع وزير الزراعة الموريتاني سيدنا ولد أحمد علي، إن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على أتم الاستعداد لتعزيز مجالات التعاون مع موريتانيا والمضي به قدمًا من أجل تحقيق الأهداف المرسومة.



وذكرت وزارة الزراعة الموريتانية أن الجانبين بحثا أوجه التعاون بين موريتانيا والهيئة العربية وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة.



وأكد وزير الزراعة الموريتاني ضرورة توجيه دعم الهيئة إلى البحث الزراعي وتقنياته الجديدة، بهدف وضع أسس سليمة مبنية على نتائج علمية للتحسين من مستوى الإنتاجية والإنتاج.

وعلى الجانب الآخر ، بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مع الرئيس الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الخمس بالساحل، التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت الرئاسة الموريتانية في بيان اليوم أن المباحثات تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكان الرئيس الانتقالي في تشاد قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في مستهل زيارة عمل لموريتانيا تستمر لمدة يومين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور المرض في البلاد إلى 23755.

وأضافت الوزارة - وفق بيان صادر اليوم - أنه تم كذلك تسجيل 7 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 535، فيما تم تعافي 134 من المصابين ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 21390.

من ناحيتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.