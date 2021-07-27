علاج 635 حالة مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية الأبطال فى الإسماعيلية

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق ثاني قوافل الاصحاح البيئي المشاركة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " إلى قرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق والتي يبلغ تعداد سكانها حوالي 1400 نسمة .



وقال زكي، إن القافلة شملت جميع التخصصات بمشاركة عدد من كليات الجامعة منها كليات ( الطب _ و الزراعة _ والطب البيطري_ والتمريض _ والهندسة) لتوفير كافة التخصصات المطلوبة والتي تغطي إحتياجات أهل القرية، وتم الكشف على 635 حالة في مختلف التخصصات الطبية، وتقديم الأدوية لهم بالمجان بالإضافة إلى الكشف البيطري علي 470 حالة من الحيوانات ما بين "دجاج_ وبط _ وماعز وأبقار _ وحمام " .



كما شملت أعمال القافلة تنظيم ندوة توعية زراعية حول مشاكل العقد، وقلة التزهر، والعفن الهبابي في أشجار المانجو، والتفاح، وانتشار اللفحة، والملوحة، في بعض الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى صرف الأدوية والمبيدات الزراعية الموصى بها طبقا للمعايير العالمية.



كما تنم تنظيم ندوة لتدريب أفراد المجتمع، على طرق الوقاية والإجراءات الصحية في مواجهة بكوفيد 19، والحديث عن أمراض القلب، وحصوات الكلى، أشرف علي قافلة الإصحاح البيئي المحاسب عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة القوافل .



وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه وحدة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ بمتابعة كافة مراحل العمل وجميع التفاصيل المتعلقة بجهود الأجهزة التنفيذية، والمؤسسات المعنية منها جامعة قناة السويس وقطاعات المرافق المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير ١٥٠٠ قرية وذلك فى نطاق المحافظة، والتعامل الفورى وإزالة اية معوقات طارئة لبدء العمل فورا موضحا أن القرى التى تم اختيارها تشمل قرى ( الأبطال- التقدم-جلبانة-ميت أبو الكوم الجديدة.. العزبة- السلام الجديدة- التل الأحمر- بوابة القنطرة- بير العروق - بير حبيطة- بير مدكور - جبل أم جشيب.- حض أبو سعادة- الإسماعيلية _ شرق رقم ٦ سابقا ) .



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أعطي توجيهاته بتطوير و تحسين ١٥٠٠ قرية علي مستوي الجمهورية ، و موزعين علي ٥٠ مركزا إداريا بمشاركة مواطنيها الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات ، والخدمات التي تحسن حياتهم و تجعلها أفضل .