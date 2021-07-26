الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أمينة النقاش: سأقاضي أي جهة تعتدي على حقوق صلاح عيسى

الكاتب الراحل صلاح
الكاتب الراحل صلاح عيسى

قالت الكاتبة الكبيرة أمينة النقاش إنها لم تتعاقد مع أي جهة إنتاجية بخصوص كتاب زوجها الراحل الكبير صلاح عيسى «أفيون وبنادق»، والذي يروي فيه قصة خُط الصعيد التي دارت وقائعها في الأربعينيات في صعيد مصر.

وأوضحت النقاش في تصريحات صحفية، أن أي جهة أو شخص لا يستطيع تحويل الكتاب إلى عمل درامي أو تليفزيوني إلا بعد الاتفاق معها أو مع دار النشر التي أصدرت الكتاب وفق قانوني حقوق المؤلف والملكية الفكرية.

وأضافت أنها ستقاضي أي شخص يعتدي على هذه الحقوق ويحاول سرقة مجهود الكاتب الكبير الراحل بدعوى أن قصة الخُط قصة عامة مملوكة للجميع، حيث بذل المؤرخ الراحل جهده في تقصي المعلومات وتوثيقها وجمعها من مصادرها المختلفة فضلًا عن صياغته للأحداث وتحليله للفترة التاريخية وهو ما يميز جهد المؤرخ عن أي جهد آخر.

كتاب «أفيون وبنادق» هو آخر كتاب صدر للكاتب الراحل صلاح عيسى عن دار نشر «المحروسة»، ولم يسبق نشره ككتاب ولكن كحلقات صحفية نشرها في إحدى المجلات عام 1973، وقامت زوجته أمينة النقاش بتجميعها وإعدادها للنشر في صورة كتاب.

يذكر أن الكاتب الكبير صلاح عيسى صدرت له بعد وفاته عدة طبعات من كتب تاريخية مختلفة حققت مبيعات كبيرة منذ وفاته عام 2018 منها «حكايات من دفتر الوطن» و«البرنسيسة والأفندي» و«سلام عليك يا زماني» و«تباريح جريح» و«رجال ريا وسكينة».

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وائل لطفي

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