الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تفرض حظر تجول جزئيًا لمدة أسبوعين

كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا

أعادت السلطات الليبية، الإثنين، فرض حظر تجول جزئي لمدة أسبوعين على مدن غرب ووسط البلاد لمواجهة تفشي الإصابات بكوفيد- 19.

وأوضحت الحكومة الليبية، في بيان، أن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أقر قرارًا يقضي بفرض حظر التجول يوميًا لمدة أسبوعين في مدن الغرب (طرابلس والساحل والجبل الغربي) إلى جانب المنطقة الوسطى، ابتداء من الثلاثاء من الساعة السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي.

ولا يسري الحظر على مدن شرق وجنوب البلاد، إذ تعتبرها السلطات الصحية ذات طبيعة مستقرة على المستوى "الوبائي".

وبموجب حظر التجول تقفل جميع الأنشطة التجارية، بما فيها المقاهي والنوادي والمتنزهات والحدائق، باستثناء القطاعات ذات الطابع الصحي والأمني.

السلطات الليبية حظر تجول جزئي طرابلس كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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