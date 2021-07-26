الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة من القاهرة تبحث أزمة تكرار كسر خط مياه رئيسي في دمياط

كسر خط مياه
كسر خط مياه

بحثت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مع أعضاء اللجنة المُشكلة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، ما توصلت إليه المعاينات التي أجرتها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، للوقوف على الأسباب التي ينتج عنها تكرار كسر خطوط المياه بالقطاعات التي تم تطويرها بطريق الدكتور علي مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية".

وأكدت الدكتورة منال عوض مواصلة إجراء المعاينات وإعداد الدراسات للوصول إلى الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ذلك وكذا وضع حلول محددة ونهائية لتلك المشكلة، حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر بالمناطق التي يتم رصفها و تطويرها، موجهة بوضع جدول زمني يتضمن مواعيد الانتهاء من هذه الأعمال حتى يتسنى نهو المشروع خاصة مع أهمية وحيوية هذا الطريق.

كما أكدت محافظ دمياط الانتهاء من مراجعة خطوط المياه بطريقا الدكتور مشرفة و كورنيش النيل وشارع صلاح سالم وإعداد تقارير تفصيلية بما تم ملاحظته، للوقوف على أي مشكلات قبل حدوثها ووضع مقترحات للحلول وفقاً للأساليب الفنية المقررة وذلك للحفاظ على ما تقوم المحافظة بتنفيذه من مشروعات للتنسيق الحضاري.

محافظ دمياط منال عوض دمياط محافظة دمياط مشرفة

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وائل لطفي

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