ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين لـ69

أعلنت حكومة مقاطعة خنان، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في الإقليم الواقع وسط الصين إلى 69 شخصًا.

وذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة المقاطعة - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن ما يزيد على 12.9 مليون شخص تأثروا بالدورة الأحدث من الأمطار الغزيرة، ولا يزال وضع الفيضانات خطيرًا.

وأضاف المكتب أنه تم إعادة تسكين إجمالي 933 ألفًا و800 شخص من سكان خنان في أماكن أكثر أمانًا، وقد تضرر نحو 972 ألف هكتار من المحاصيل.

وفي السياق، دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، اليوم، إلى بذل جهود شاملة لتعزيز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث، مع إعطاء الأولوية لسلامة أرواح الشعب وممتلكاته.

وذكرت وكالة (ِشينخوا) أن ذلك جاء خلال ترؤسه مؤتمرًا عبر الفيديو بمركز الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في بكين.

في سياق متصل، تواصل الصين جهود مكافحة آثار الفيضانات، التي تعرضت لها البلاد وأدت إلى خسائر بشرية كبيرة، بعدة طرق منها استخدام الطائرات المسيرة "الدرونز".

وساهمت الطائرات المسيرة، التي تصنعها الصين في دعم جهود الإنقاذ، إثر الفيضانات التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا، وفقا لإحصائيات.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من استخدام الطائرات المسيرة محلية الصنع في مكافحة آثار الفيضانات في إحدى المناطق المتضررة في الصين.

وقالت الشبكة، على "تويتر"، إن السلطات الصينية أرسلت طائرة بدون طيار "درونز"، طراز "وينغ لونغ 2"، محلية الصنع لدعم جهود الإغاثة في بلدة ميخه، بمقاطعة خنان وسط الصين، التي اجتاحتها الفيضانات.

وساهمت الطائرة المسيرة، التي تم إطلاقها يوم 21 يوليو الجاري، من مدينة آنشون، بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، في استئناف عمل شبكات الهواتف المحمولة لمدة تصل إلى 5 ساعات تقريبا.