أبرز ردود الفعل الدولية على قرارات قيس سعيد والأحداث الأخيرة في تونس

أثارت قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد التي أعلنها أمس الأحد وتقضي بتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، ردود فعل عديدة وطنيا ودوليا.

ونبرز من خلال التقرير التالى أبرز ردود الفعل الدولية والعربية على قرارات الرئيس سعيد والأحداث الأخيرة فى تونس.

ألمانيا: نأمل فى عودة تونس بأقرب وقت للنظام الدستورى

قالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر للصحفيين إن بلادها تأمل في عودة تونس بأقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري.

واعتبرت أديبهر أن جذور الديموقراطية ترسخت في تونس منذ 2011 في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وأضافت أديبهر أن بلادها قلقة للغاية مما جرى، متابعة "لكن لا نود الحديث عن انقلاب، سنحاول بالتأكيد نقاش الوضع مع السفير التونسي في برلين، كما أن سفيرنا في تونس جاهز للانخراط في مباحثات".

روسيا: نراقب التطورات فى تونس

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده تراقب التطورات في تونس.

وقال في مؤتمره الصحفي اليومي عبر الهاتف "نأمل ألا يهدد شئ استقرار وأمن شعب ذلك البلد".

ليبيا:تونس مثال وتجربة مهمة للديمقراطية فى المنطقة

قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الإثنين، إن المجلس يراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس، ويدعو جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل.

وأضاف الكوني في بيان أن ما يحدث في تونس يمثل بالنسبة لليبيا أهمية كبرى لكون تونس مثال وتجربة مهمة للديمقراطية في المنطقة.

حفتر:ما يجرى فى تونس هو انتفاضة شعبية ضد الإخوان

فيما قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن ما يجري في تونس، هو انتفاضة الشعب التونسي ضد الإخوان.

وذكر موقع قناة ليبيا الحدث الإلكتروني، أن حفتر أعرب عن تطلعه "إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر، بعد قضائها على أهم عثرة في طريق تطورها".

وأفادت القناة التلفزيونية بأن المشير قال في تصريحات له: "أثني على ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيّد من قرارات جاءت استجابة لإرادة الشعب، ونتطلع إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر بعد قضائها على أهم عثرة في طريق تطورها".

الجزائر: تبون يجرى اتصالا هاتفيا بقيس سعيد

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم، أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسى قيس سعيد تطرقا فيها الى الوضع الراهن في تونس وآخر المستجدات.

وتطرق الطرفان خلال الاتصال إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها.

قطر: تدعو الأطراف التونسية لتغليب صوت الحكمة

دعت وزارة الخارجية القطرية أطراف الأزمة التونسية إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية قنا.

وأعربت الخارجية القطرية في بيان عن أمل قطر في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة.

الاتحاد الأوروبى يدعو للهدوء والحفاظ على الاسقرار

فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الهدوء والحفاظ على الاستقرار في تونس.

جامعة الدول العربية تدعم تطلعات الشعب التونسى

تلقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفىا من وزير خارجية تونس عثمان جراندي، بحثا خلالها التطورات التي أفضت إلى القرارات الرئاسية الاخيرة.

وقالت الجامعة فى بيان لها، "ندعم تطلعات الشعب التونسي ونأمل بتجاوز البلاد المرحلة الصعبة سريعا".

وأعرب أبو الغيط خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.