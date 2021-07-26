الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل إحالة المتهم بتعذيب ابن زوجته بالسلام للجنايات

محكمة
محكمة

أمرت نيابة السلام، اليوم الإثنين، بإحالة متهم عذّب ابن زوجته حرقاً واعتدى عليه بالضرب بعصا خشبية إلى محكمة الجنايات.

كما أقرت والدة المجني عليه بأن فور عودتها من الخارج وجدت ابنها مقيداً بالحبال وبه حروق شديدة بمختلف أنحاء جسده، وعلى جسده آثار ضرب شديدة وفي حالة إعياء وكأنه فاقداً للوعي.

وعلى الفور، استعانت الأم بالجيران ونقلت ابنها لمستشفى السلام التخصصي ثم توجهت لقسم شرطة السلام أول لتحرير محضر ضد زوجها اتهمته بضرب وتعذيب طفلها من زوجها الأول واستخدام العنف ضد الطفل دون وجه حق.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم في وقت سابق ومراعاة التجديد وقررت اليوم إحالته لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بإجراء الكشف الطبي على المجني عليه في مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم زوجها العرفي بتعذيب نجلها والتعدي عليه بالضرب مستخدما عصا خشبية وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وبسؤاله أقر بارتكاب جريمته وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة 
 يجرم قانون العقوبات مرتكب جريمة الضرب والتعدي بالعنف على الغير و تصل العقوبة للسجن المشدد في حال استخدام أداة او سلاح ووجود ترصد للمجني عليه ونية للاعتداء عليه.

 وعقوبة الضرب في المادتين 240 و241 من قانون العقوبات، وعما إذا كان الضرب بأداة أو بدن أو كان فيه تعدد وتكون عقبته الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات.

وإذا نتج عن الضرب عاهة مستديمة تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات وإذا كان فيه سبق إصرار وترصد فتكون العقوبة السجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات، وما ينطبق على  الضرب البالغين ينطبق على الأطفال.

السلام طفل تعذيب نيابة السلام محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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