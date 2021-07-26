ضبط 19 حالة غش في امتحان «الإنجليزي» لطلاب الشعبة العلمية اليوم

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 19 حالة غش، منهم 1 حالة نشر، و18 حالة غش .

وقد جاءت الحالات كالتالي:

1- ضبط الطالب "م.خ.م" بإدارة قنا بمحافظة قنا ،نظرًا لضبط تابلت مهكر، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

2- ضبط الطالب "ع.م.ع" بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

3- ضبط الطالب "م.ع.م" بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

4- ضبط الطالب "م.م.م" بإدارة الفتح بمحافظة أسيوط نظرًا، لمحاولة الغش بالسماعة "البلوتوث".

5- ضبط الطالب "م.ع.ف" بإدارة شرق الفيوم بمحافظة الفيوم نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش باستقبال رسائل عبر "الواتس آب".

6- ضبط الطالب "ع.ف.م" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

7- ضبط الطالب "م.م.م" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

8- ضبط الطالبة "ا.ا.ا" بإدارة شمال السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط سماعة بالأذن ومحاولة الغش بها وضبط محمول مغلق.

9- ضبط الطالبة "ز.ش.س" بإدارة شمال السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش باستقبال رسائل عبر الانستجرام.

10- ضبط الطالبة "م.غ.ط" بإدارة السنطة بمحافظة الغربية نظرًا لضبط سماعة بلوتوث متصلة بساعة يد.

11- ضبط الطالب "ا.خ.م" بإدارة منفلوط بمحافظة أسيوط نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

12- ضبط الطالب "ر.ص.ع" بإدارة منفلوط بمحافظة أسيوط نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

13- ضبط الطالب "ا.ع.م" بإدارة إدفو بمحافظة أسوان نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

14- ضبط الطالبة "م.ع.ط" بإدارة سمنود بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

15- ضبط الطالب "ح.ا.م" بإدارة منوف بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازة محمول واستقبال إجابات.

16- ضبط الطالب "ا.ع.ع" بإدارة منوف بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازة محمول واستقبال إجابات.

17- ضبط الطالب "م.ع.م" بإدارة سنورس بمحافظة الفيوم نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

18- ضبط الطالب "ه.ع.غ" بإدارة الزيتون بمحافظة القاهرة نظرًا لحيازة تليفون محمول.

19- ضبط الطالب "ي.م.ع" بإدارة الزيتون بمحافظة القاهرة نظرًا محاولة الغش بالمحمول.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

جدير بالذكر أن غدا الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة (الأدبية) امتحان "علم النفس والاجتماع" بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب وطالبة.

و أدى 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، وذلك في اليوم الحادى عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.