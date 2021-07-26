متى يتحول الكابوس اضطرابًا؟ طبيب نفسي يجيب

يكره الجميع رؤية الكوابيس التي لايوجد تفسير معين لسبب حدوثها لدينا على الرغم من البحث المستمر في طب النوم وعلم الأعصاب حول سبب الأحلام في العموم، لكن تم التعارف علي أن الحلم جزء من أساليب العقل لمعالجة المشاعر، فالأحلام السيئة جزء من الاستجابة العاطفية للخوف والصدمة.

وغالبا فإن الكوابيس أكثر شيوعًا في النصف الثاني من الليل بينما تحدث نوبات الرعب أثناء النوم في كثير من الأحيان في النصف الأول.

طبقا ل sleep foundation فإن 47٪ من طلاب الجامعات واجهوا كابوسًا واحدًا على الأقل في الأسبوعين الماضيين، ومع ذلك فإن ما يصنف بـ"اضطراب الكابوس" أقل حدوثا حيث تقدر الدراسات البحثية أن حوالي 2-8٪ من البالغين يعانون من مشاكل الكوابيس.

وتُعد الكوابيس المتكررة أكثر شيوعًا عند الأطفال وتنتشر الكوابيس عند الأطفال بين سن الثالثة والسادسة وتميل إلى الحدوث بشكل أقل مع تقدم الأطفال في السن، ومع ذلك في بعض الحالات تستمر الكوابيس في مرحلة المراهقة والبلوغ.

لماذا تحدث الكوابيس؟

-التوتر والقلق بسبب المواقف الحزينة أو المؤلمة أو المقلقة التي تسبب التوتر والخوف قد تثير الكوابيس.

-حالات الصحة العقلية غالبًا ما يتم الإبلاغ عن الكوابيس بمعدلات أعلى بكثير من قبل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية مثل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب واضطراب القلق العام والاضطراب ثنائي القطب والفصام.

-غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة من كوابيس متكررة ومكثفة يسترجعون فيها الأحداث الصادمة.

-تناول بعض الأدوية حيث يرتبط استخدام بعض أنواع المواد غير المشروعة أو الأدوية الموصوفة التي تؤثر على الجهاز العصبي بزيادة خطر حدوث الكوابيس.

-الانسحاب من بعض الأدوية تمنع بعض الأدوية نوم حركة العين السريعة ، لذلك عندما يتوقف الشخص عن تناول هذه الأدوية ، يكون هناك تأثير ارتداد قصير المدى لزيادة نوم حركة العين السريعة مصحوبًا بمزيد من الكوابيس.

-الحرمان من النوم بعد فترة من عدم كفاية النوم ، غالبًا ما يعاني الشخص من انتعاش في حركة العين السريعة ، والذي يمكن أن يؤدي إلى أحلام حية وكوابيس.

-التاريخ الشخصي للكوابيس عند البالغين ، أحد عوامل الخطر لاضطراب الكوابيس هو وجود تاريخ مرتبط بكوابيس متكررة خلال الطفولة والمراهقة.

-عندما يكون الاستعداد الوراثي موجودًا فإن ذلك يزيد من احتمالية حدوث كوابيس متكررة في الأسرة.

-تحدث الكوابيس بسبب اضطراب في التنفس.

هل الكوابيس مرتبطة بنشاط اليقظة؟

يمكن أن يكون للكوابيس علاقة واضحة بالأشياء التي تحدث وأنت مستيقظ. قد تتضمن الكوابيس المرتبطة بالقلق والتوتر ، وخاصة اضطراب ما بعد الصدمة ، ذكريات الماضي أو الصور التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأحداث الصادمة.

ومع ذلك، ليست كل الكوابيس لها علاقة يسهل تحديدها بنشاط اليقظة. يمكن أن تحتوي الكوابيس على محتوى غريب أو محير يصعب تتبعه في أي ظروف محددة في حياة الشخص.

متى تصنف الكوابيس علي إنها إضطراب

يقول الدكتور جمال فرويز، إستشاري التحليل النفسي أنه إذا تكرر الكابوس بشكل مزعج أكثر من مرة في الأسبوع، وكذلك بنفس المشاهدات المخيفة فيلزم للشخص الرجوع إلى الطبيب، وإذا أصبحت الكوابيس تؤثر على النشاط اليومي للشخص، وتجعله يدخل في حالة من الإكتئاب والخوف وعدم النوم بعدد ساعات كافي كل تلك إشارات علي تحول الكابوس إلي إضطراب.

وأكد أنه إذا أصبح لدى الشخص تغيرات في المزاج، وضعف في العمليات الإدراكية بسبب الكوابيس فهذه جميعها مؤشرات ليست جيدة.

وأوضح فرويز أن الأطفال بشكل عام يعانون من الكابوس أكثر من الكبار بسبب كثرة شعورهم بالخوف.