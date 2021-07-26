انتهاء امتحان «اللغة الأجنبية الأولى» لطلاب الشعبة «علمي الثانوية»

انتهى منذ قليل، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، بإجمالي 392 ألفا و863 طالبا وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، وتوزيع أدوات التعقيم كاملة للطلاب، وإرسال تقارير بهذا الشأن للإدارة العامة للتوجيه المالى والإداري بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد حجازى على جميع اللجان الامتحانية بتوفير مياه شرب للطلاب أثناء الامتحان، والتأكيد على التعامل بهدوء وبطريقة لا تسبب توترا للطلاب، ومراعاة توفير المناخ المناسب داخل اللجان.

وتداول أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، عبر تطبيق «تليجرام»، وصفحات السوشيال ميديا.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم ضبط الطالب (م.خ.م) بمحافظة قنا لقيامه بنشر بعض من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان قد أدى أمس 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "التاريخ"، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما أدى 621 طالبا وطالبة لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، و558 طالبا وطالبة اختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم العاشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.