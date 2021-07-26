رواندا تمدد الإغلاق بسبب كورونا لخمسة أيام إضافية

مددت رواندا، اليوم الإثنين، الإغلاق في عاصمتها كيجالي وثماني مناطق أخرى، لمدة خمسة أيام أخرى.

وذكر موقع (ذا إيست أفريكا) أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز المكاسب في تقليل عدد حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) والوفيات ذات الصلة"، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وتم فرض الإغلاق الحالي في 17 يوليو الجاري، وكان من المتوقع أن ينتهي اليوم 26 يوليو.

ولا تزال جميع التجمعات العامة والاجتماعية محظورة، في حين تم إغلاق المدارس والكنائس والمكاتب وجميع الخدمات غير الأساسية.

وستتبع بقية البلاد حظر تجول من الساعة 6 مساءً حتى 4 صباحًا، وكانت البلاد قد شهدت ارتفاعًا في عدد الإصابات منذ يونيو الماضي.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.