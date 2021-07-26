بسبب «فلوس الجمعية».. علقة موت وعاهة مستديمة لسيدة في المعادي

أحالت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الاثنين، سيدتين الي محكمة الجنايات، بتهمة ضرب صديقتهم واحداث عاهة مستديمة لها تسببت في فقدها البصر في العين اليسري بسبب خلاف علي فلوس الجمعية بمنطقة المعادي.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أن النيابة العامة تتهم "س. ش" و"س. ع" لأنهما في دائرة قسم شرطة المعادي محافظة القاهرة ضربتا المجني عليها "ن ع" على إثر خلافات مالية سابقة بينها وبين المتهمة الثانية حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فقامت المتهمة الثانية بشل حركتها بالإمساك بها وسددت الثانية لها ضربة أصابت العين اليسرى باستخدام عصا خشبية فأحدثتا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها.

وتنص المادة 240 من قانون العقوبات، على أنه"كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه"كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".