الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 89 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالجيزة

قضية تموينية
قضية تموينية

شنت الأجهزة الأمنية في الجيزة برئاسة اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين وضبط الأسعار، وتم تحرير 89 قضية تموينية خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد أحمد خيرت رئيس مباحث التموين بالجيزة خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 89 قضايا تموينية، تنوعت من بينهم 15 عدم حمل شهادة صحية و11 عدم الإعلان عن أسعار و9 إدارة منشأة بدون ترخيص و6 بيع بازيد من السعر الرسمي و8 إنتاج خبز ناقص الوزن و 14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كانت نجحت مباحث التموين تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ضبط 445 أسطوانة "بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم بحوزة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز لقيامه بعدم إثباتها بدفتر  البترول الخاص بالمستودع للاتجار بها في السوق السوداء تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة التي تولت التحقيقات .

البداية عندما وردت معلومات إلى العميد أحمد خيرت رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام أحد الأشخاص مسئول عن مستودع  اسطوانات البوتاجاز يقوم بعدم إثباتها بدفتر البترول الخاص بالمستودع للاتجار بها في السوق السوداء بوتاجاز.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة و بقيادة العميد أحمد خيرت رئيس مباحث التموين بالجيزة ضبط 445 أسطوانة "بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم" بحوزة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات  .

تمكنت مباحث التموين تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط 2,56 طن "مقطعات دواجن – شاورمة دواجن" غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل  مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم يعمل بدون ترخيص بالجيزة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة التى تولت التحقيقات .

البداية عندما وردت معلومات إلى العقيد أحمد خيرت رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام صاحب مطعم يستخدم مخزن لتحضير الواجبات مقاطعات دواجن – شاورما دواجن التى تقدم في المطعم.

وبإجراء التحريات تبين أن مقطعات دواجن – شاورما دواجن  غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة و بقيادة العميد أحمد خيرت رئيس مباحث التموين بالجيزة تم ضبط 2٫56 طن من "مقطعات دواجن – شاورما دواجن" بحوزة المدير المسئول عن مخزن.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات  .

الجيزة حملة أمنية الاسواق قضية تموينية مباحث التموين مستودع بوتاجاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

«التعليم» تعلن حقيقة تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا في المدارس الحكومية

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات