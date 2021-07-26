تحرير 89 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية في الجيزة برئاسة اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين وضبط الأسعار، وتم تحرير 89 قضية تموينية خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد أحمد خيرت رئيس مباحث التموين بالجيزة خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 89 قضايا تموينية، تنوعت من بينهم 15 عدم حمل شهادة صحية و11 عدم الإعلان عن أسعار و9 إدارة منشأة بدون ترخيص و6 بيع بازيد من السعر الرسمي و8 إنتاج خبز ناقص الوزن و 14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كانت نجحت مباحث التموين تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ضبط 445 أسطوانة "بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم بحوزة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز لقيامه بعدم إثباتها بدفتر البترول الخاص بالمستودع للاتجار بها في السوق السوداء تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة التي تولت التحقيقات .

البداية عندما وردت معلومات إلى العميد أحمد خيرت رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام أحد الأشخاص مسئول عن مستودع اسطوانات البوتاجاز يقوم بعدم إثباتها بدفتر البترول الخاص بالمستودع للاتجار بها في السوق السوداء بوتاجاز.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة و بقيادة العميد أحمد خيرت رئيس مباحث التموين بالجيزة ضبط 445 أسطوانة "بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم" بحوزة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات .

تمكنت مباحث التموين تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط 2,56 طن "مقطعات دواجن – شاورمة دواجن" غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم يعمل بدون ترخيص بالجيزة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة التى تولت التحقيقات .

البداية عندما وردت معلومات إلى العقيد أحمد خيرت رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام صاحب مطعم يستخدم مخزن لتحضير الواجبات مقاطعات دواجن – شاورما دواجن التى تقدم في المطعم.

وبإجراء التحريات تبين أن مقطعات دواجن – شاورما دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة و بقيادة العميد أحمد خيرت رئيس مباحث التموين بالجيزة تم ضبط 2٫56 طن من "مقطعات دواجن – شاورما دواجن" بحوزة المدير المسئول عن مخزن.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .