الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مرور الجيزة» يضبط 1654 مخالفة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 1654 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء عصام صلاح نائب مدير مرور الجيزة، والعميد أحمد دبوس مدير مكتب مدير المرور، والعميد عادل هندي رئيس مباحث المرور، خلال 24 ساعة عن ضبط 437 انتظار خاطئ، و98 بدون قيادة، و95 بدون تسيير، و654  مخالفة متنوعة، و76 نموذج 125، و182 مطالع ومنازل «موقف عشوائي»، و312 عكس الاتجاه، و63 عدم استخدام حزام الأمان، و635 حملة السرفيس، و587 التصالح الفوري، و385 ملصقات ومعلقات، و62 زجاج فاميه، و721 تجاوز السرعة المقررة قانونا الرادار تم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.

وشهدت محاور وميادين محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري المتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

الجيزة حملات مرورية الادارة العامة لمرور الجيزة مخالفة مرورية انتظار خاطئ

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وائل لطفي

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