الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتوفير المياه.. تأهيل وتبطين 1407.212 كيلو من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".

 

توفير فرص عمل حقيقية للشباب 

 

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بقطاع الرى بالمحافظات، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين  1407.212 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 4496.40 كيلومتر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

 

تحسين نوعية المياه وجودة المحاصيل الزراعية 

 

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

كما أكد المتحدث الرسمى، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومى.

يذكر أن المشروع القومى يتضمن أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، ويتم استكمالها إلى 20 ألف كيلو متر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.

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