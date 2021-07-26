آخر التطورات في قضية «عقار السيالة» المائل بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، حجز مالك عقار السيالة بمنطقة الجمرك والمقاول، على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليهما بتهمة البناء المخالف وتعريض حياة المواطنين للخطر، في واقعة ميل عقار سكني مكون من 17 طابقًا.

كما قررت النيابة العامة استدعاء مسئولي الحي لسؤالهم عن الواقعة، وسرعة طلب تحريات المباحث، وطلب ملف العقار لفحصه وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير بذلك والعرض عليها النيابة وسؤال الأهالي عن الواقعة.

كانت قد تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية، من إلقاء القبض على مالك عقار السيالة بمنطقة الجمرك، أثناء تواجده فى دائرة قسم شرطة أول الرمل، ووقوع حادث بسيارته أثناء محاولة هروبه وتم إحالته لقسم شرطة الجمرك وإحالته للنيابة العامة، لإجراء التحقيقات الموسعة معه ومع المقاول.

وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال.

كما أوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.

كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكرر، لاتخاذ القرار المناسب.

كان قد تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بميل عقار مأهول بالسكان بشارع 12 تنظيم خطاب أمام مركز شباب الانفوشي، مكون من 17 طابق بإجمالي عدد شقق مأهول بالسكان يتجاوز 30 شقه دون حدوث إصابات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، ومسئولي الحي، وبالمعاينة والفحص تبين ميل العقار بشكل كبير مما يمثل خطورة شديدة على قاطنيه وقاطني العقارات المجاورة.

وتبين أن العقار ليس له ترخيص، وقرر مهندسي الحي إخلاء العقار إداريا و4 عقارات مجاورة له خوفا من سقوطه عليهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.