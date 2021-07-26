الصين تؤكد أن أمريكا مسؤولة عن جمود العلاقات بين البلدين

قال دبلوماسي صيني رفيع المستوى إن البعض في الولايات المتحدة ينظرون إلى الصين على أنها "عدو

وهمي" وإن هذا هو السبب الرئيسي للتوترات بين البلدين.



وطبقا لتقرير بثه التلفزيون الحكومي الصيني اليوم الاثنين فقد أدلى شيه فنج نائب وزير الخارجية الصيني بهذه التصريحات خلال اجتماع مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان.



وكانت شيرمان قد وصلت إلى مدينة تيانجين بشرق الصين لإجراء محادثات مع شيه ووزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأحد.



وحذر وانغ قبل يوم من وصولها من أن الصين لن تقبل بتفوق الولايات المتحدة في العلاقات بين البلدين.



وحدد مسؤولون أمريكيون كبار يوم السبت الخطوط العريضة لموقف شيرمان المتوقع خلال المحادثات قائلين إن الولايات المتحدة ترحب بالمنافسة مع بكين لكنها ستصر على تكافؤ الفرص لتجنب النزاعات.



ومن المتوقع أن تواصل شيرمان المحادثات في تيانجين اليوم الاثنين قبل سفرها إلى جنيف لترأس وفدا أمريكيا في محادثات الحد من الأسلحة النووية مع روسيا يوم الأربعاء.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 76 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد ارتفاعا من 32 إصابة قبل يوم.



وذكرت اللجنة في بيان أن 40 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من خمس إصابات قبل يوم.



وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعا من 17 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92605 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.